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        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:50 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:50
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        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
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        Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kemal Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan B.B. ve A.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan 2 yaya, sağlık personelince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar B.B. ve A.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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