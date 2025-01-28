Mersin'de otomobilin çarptığı 2 yaya hayatını kaybetti
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kemal Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, Burunucu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan B.B. ve A.K'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 yaya, sağlık personelince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar B.B. ve A.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
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