Mersin'de 157 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli sahte kimlik ve pasaportla yakalandı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yurt dışından gelen yolcuların kontrolü sırasında bir şüphelinin sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı belirlendi.

Sahte kimlik ve pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve 157 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şüpheli Mersin'in Tarsus ilçesinde gözaltına alındı.

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