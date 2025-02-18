Hatayspor, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma göne deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma göne deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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