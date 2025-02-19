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        Anamur'da öğrencilere Açık Kapı Projesi tanıtıldı

        Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencilere İçişleri Bakanlığınca yürütülen Açık Kapı Projesi'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:24
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        Anamur'da öğrencilere Açık Kapı Projesi tanıtıldı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde öğrencilere İçişleri Bakanlığınca yürütülen Açık Kapı Projesi'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Anamur Kaymakamlığınca, Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu ve Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte öğrencilere Açık Kapı Projesi'nin amacı ve detayları anlatıldı.

        Bilgilendirmenin ardından öğrencilere, projenin internet sitesi ve "Açık Kapı Mobil Uygulaması" gösterildi.

        Galeri
        Galeri

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