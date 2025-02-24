Mersin'de sulama kanalına devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
O.Ö'nün kullandığı, plakası öğrenilemeyen kamyonet, Çağbaşı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü O.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, araçtaki 2 yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kamyonetin kanaldan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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