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        Mersin'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Mersin'de otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:00
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        Mersin'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Mersin'de otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Selçuklar Mahallesi 90067. Sokakta A.U. idaresindeki 33 AFC 385 plakalı panelvan ile H.T. yönetimindeki 33 DH 247 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilde sıkışan ve yaralanan H.T, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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