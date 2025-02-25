Mersin'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Mersin'de otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mersin'de otomobil ve panelvanın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Selçuklar Mahallesi 90067. Sokakta A.U. idaresindeki 33 AFC 385 plakalı panelvan ile H.T. yönetimindeki 33 DH 247 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan ve yaralanan H.T, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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