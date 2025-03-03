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        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:05
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        Mersin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ramazan Sınay (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şehit Üsteğmen Atilla Sunay Üst Geçidi'nde refüje çarptı.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sınay, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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