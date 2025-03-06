Mersin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
B.T. (21) idaresindeki 33 AOM 147 plakalı kamyonet, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda bir okulun bahçe duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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