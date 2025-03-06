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        Mersin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 18:06 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:21
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        Mersin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        B.T. (21) idaresindeki 33 AOM 147 plakalı kamyonet, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda bir okulun bahçe duvarına çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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