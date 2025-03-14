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        Mersin ve Hatay'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Mersin ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 14:53
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        Mersin ve Hatay'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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        Mersin ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerdeki çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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