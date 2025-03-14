Mersin ve Hatay'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Mersin ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
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