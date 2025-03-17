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        Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrencileriyle buluştu

        Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrenciyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 17:20
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        Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrencileriyle buluştu
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        Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrenciyle bir araya geldi.

        Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "erdem, değer ve eylem" temalı program düzenlendi.

        Etkinlikte öğrencilerle buluşan Şen, ramazan ayının insanları buluşturan en özel zamanlardan olduğunu söyledi.

        Şen, gençlerin manevi değerleri yaşatmada önemli rol üstleneceğine belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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