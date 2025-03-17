Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrencileriyle buluştu

Etkinlikte öğrencilerle buluşan Şen, ramazan ayının insanları buluşturan en özel zamanlardan olduğunu söyledi.

Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "erdem, değer ve eylem" temalı program düzenlendi.

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