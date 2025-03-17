Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrencileriyle buluştu
Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrenciyle bir araya geldi.
Anamur Müftüsü Naci Şen lise öğrenciyle bir araya geldi.
Anamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "erdem, değer ve eylem" temalı program düzenlendi.
Etkinlikte öğrencilerle buluşan Şen, ramazan ayının insanları buluşturan en özel zamanlardan olduğunu söyledi.
Şen, gençlerin manevi değerleri yaşatmada önemli rol üstleneceğine belirtti.
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