Mersin'de bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
Mersin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.
Mersin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.
Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Aileler, evlatlarının mezarlarındaki çiçekleri suladı.
Buradaki törende, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve diğer ilgililer mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.
Vali Toros, burada şehit aileleri ve yakınlarıyla görüştü.
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