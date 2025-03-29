Mersin'de bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi

Vali Toros, burada şehit aileleri ve yakınlarıyla görüştü.

Buradaki törende, Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve diğer ilgililer mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.

Mersin'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

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