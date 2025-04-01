Mersin'de servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 işçi yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
H.P. idaresindeki 33 C 3000 plakalı servis minibüsü, Mersin-Antalya kara yolunun Yanışlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 8 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.