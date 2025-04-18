Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Altaylılar Mahallesi'nde otoban bağlantı yolunda seyreden İ.Ş. idaresindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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