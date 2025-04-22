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        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 22.04.2025 - 13:35
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        Hatayspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

        Hatayspor ile Beşiktaş, 25 Nisan Cuma günü Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak.

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