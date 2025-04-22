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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir koltuğunu öğrenciye bıraktı

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:32 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:40
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir koltuğunu öğrenciye bıraktı
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        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

        Şükrü Köymen İlkokulu Müdürü Hasan Asa, öğretmen Safinaz Çelik ve öğrenci Eylül Uysal, Kaymakam Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

        Bozdemir, bayram dolayısıyla koltuğunu Uysal'a bıraktı.

        Öğrenciyle sohbet eden Bozdemir, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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