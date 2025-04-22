Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir koltuğunu öğrenciye bıraktı

Öğrenciyle sohbet eden Bozdemir, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şükrü Köymen İlkokulu Müdürü Hasan Asa, öğretmen Safinaz Çelik ve öğrenci Eylül Uysal, Kaymakam Bozdemir'i makamında ziyaret etti.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

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