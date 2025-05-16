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        Mersin'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Mersin'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:50
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        Mersin'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Mersin'de engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, aileleriyle komutanlığa giden engelli adayların kayıt kabul işlemleri yapıldı.

        Daha sonra saç tıraşları yapılan engellilere, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

        Adaylar yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan adaylar, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

        Törenin ardından engelli gençlere temsili terhis belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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