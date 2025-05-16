Mersin'de engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

Adaylar yürüyüş eğitimin ardından yemin töreninin yapılacağı alana geçti. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan adaylar, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirdikten sonra yemin etti.

Daha sonra saç tıraşları yapılan engellilere, görevli personel eşliğinde üniformaları giydirildi.

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