Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde S.B'nin evinde, çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.
Haber verilmesiyle adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.