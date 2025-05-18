Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Sivas'ta mağarada bulunduktan sonra Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na getirilen bozayı yavruları özel bakımla büyütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mağarada bulunan yavru bozayılar "Fred" ve "Barney" Mersin'de özenle büyütülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Sivas'ta mağarada bulunduktan sonra Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na getirilen bozayı yavruları özel bakımla büyütülüyor.

        Sivas'ın Hafik ilçesi Beykonağı köyündeki mağarada bir vatandaş tarafından bulunan 2 erkek bozayı yavrusu, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Yavrulara yer arayan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nın onay vermesinin ardından hayvanları buradaki veterinerlere getirdi.

        Doğa parkında tedavi ve bakımlarının ardından karantina bölümüne alınan ayı yavruları, ekiplerin özenli bakımıyla gelişim göstermeye başladı.

        Biberona konulan keçi sütüyle beslenen, belli süre geçtikten sonra ek gıda olarak meyve verilen bozayılar, doğal ortama alışmaları için ekiplerce yeşil alana çıkarılıyor.

        Ekiplerce "Fred" ve "Barney" adı verilen 2,5 aylık bozayılar için doğal yaşam parkında özel alan oluşturulacak.

        - "Yavru olmaları yüreğimizi sızlattı"

        Tarsus Doğa Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen, AA muhabirine, bozayıları bulan vatandaşın hayvanlara birkaç gün evinde baktığını söyledi.

        Vatandaşın daha sonra "annesiz olmaz" düşüncesiyle hayvanları bulduğu mağaraya bıraktığını anlatan Ekmen, anne ayının bu sırada yavrularını kabul etmediğini belirtti.

        Bozayıların sahipsiz kalmasını istemedikleri için Tarsus Doğa Parkı'na kabul ettiklerini dile getiren Ekmen, şöyle devam etti:

        "Yavru olmaları yüreğimizi sızlattı, annenin kabul etmemesi canımızı daha çok yaktı. Biz de 'buyursunlar, gelsinler' dedik. Geldiklerinde çok küçüklerdi, hareketlendiler. 'Fred' ve 'Barney' ile sayımız daha da arttı. Onlara ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz."

        Ekmen, yavrulara karakterlerine uygun isim vermek için bir süre düşündüklerini dile getirerek, "Mağaradan gelmiş olmaları ikisinin de erkek olması bize biraz Taş Devri çizgi filmini anımsattı. Bundan dolayı isimlerini 'Fred' ve 'Barney' koyduk." diye konuştu.

        "Fred" ve "Barney"in Tarsus Doğa Parkı'nda henüz sergi alanına çıkmadığını söyleyen Ekmen, yerlerinin hazırlanmasının ardından yavruların doğa parkında ziyaretçilerin ilgisini çekeceğini ifade etti.

        - "Yavrulara anne-baba şefkati gösteriliyor"

        Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez de yavruların sağlıklı olarak büyümeye devam ettiğini belirtti.

        Hayvanların bakımlarının günlük olarak yapıldığını ifade eden Ölmez, "Personelimiz hayvan sevgisiyle dolu. Zaten bu işi yapabilmek için hayvanı sevmek lazım. Yavru bozayılara anne ve baba şefkati gösteriliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor!
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Kırıkkale'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayda 3 tutuklama
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar

        Benzer Haberler

        4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı
        4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı
        Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı
        Mersin'de "Tarihi Kilikya Yolu Projesi" tanıtıldı
        Baklava ve tatlı üreticileri Mersin'de buluştu
        Baklava ve tatlı üreticileri Mersin'de buluştu
        Anamur'da 10 litre etil alkol ele geçirildi
        Anamur'da 10 litre etil alkol ele geçirildi
        Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        Bozyazı'da öğrencilere STEAM Eğitimi anlatıldı
        Bozyazı'da öğrencilere STEAM Eğitimi anlatıldı