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        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:46
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        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.

        Araçtaki incelemede 12 kolide 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve K.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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