Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi

Araçtaki incelemede 12 kolide 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve K.A. gözaltına alındı.

Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

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