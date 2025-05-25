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        Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:23 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:44
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        Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.

        Uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele gitti.

        Otel önünde takımı karşılayan Fenerbahçeli taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulundu.

        Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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