Fenerbahçe, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşma için Mersin'e geldi.
Uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-lacivertli kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele gitti.
Otel önünde takımı karşılayan Fenerbahçeli taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
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