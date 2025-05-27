Silifke'deki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Belediyemizin ürettiği ahşap ürünler, hem estetik hem kullanışlı olmasıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, çevre düzenlemesi kapsamında belediyenin ahşap işleme atölyesinde üretilen bank, salıncak ve çeşitli kent mobilyaları sahile yerleştirildi.

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