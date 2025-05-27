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        Silifke'deki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı

        Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:02
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        Silifke'deki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı
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        Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Sahili'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

        Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, çevre düzenlemesi kapsamında belediyenin ahşap işleme atölyesinde üretilen bank, salıncak ve çeşitli kent mobilyaları sahile yerleştirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Belediyemizin ürettiği ahşap ürünler, hem estetik hem kullanışlı olmasıyla vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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