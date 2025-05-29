Mersin'de denizde hortum oluştu
Mersin'in Anamur ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Akdeniz'in Anamur ilçesi açıklarında hortum meydana geldi.
Hortumu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Hortum, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.
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