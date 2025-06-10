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        Mersin'de 12 Haziran'da "Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek

        Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle 12 Haziran'da "Mersin Ekonomi Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:46
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        Mersin'de 12 Haziran'da "Ekonomi Zirvesi" düzenlenecek
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        Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çeşitli kurum ve odaların desteğiyle 12 Haziran'da "Mersin Ekonomi Zirvesi" gerçekleştirilecek.

        Vali Atilla Toros, Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen zirvenin tanıtım toplantısında, Mersin'in ekonomik potansiyelini stratejik vizyonla şekillendirme hedefiyle çıktıkları yolda önemli bir dönüm noktasına ulaştıklarını söyledi.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla 12 Haziran Perşembe günü Mersin Ekonomi Zirvesi'ni düzenleyeceklerini belirten Toros, şöyle konuştu:

        "Mersin Ekonomi Zirvesi bir fikir olarak doğdu ama bu fikir vizyona, ardından bir harekete ve nihayetinde somut bir yol haritasına dönüştü. Amacımız netti, Mersin'in lokomotif sektörlerini mercek altına almak, ihtiyaçları tespit etmek, çözüm yollarını birlikte üretmek ve bir yol haritası ortaya koymak. Bu hedef doğrultusunda arama konferansları, sektörel çalıştaylar, odak grup toplantıları düzenledik. Yüzlerce paydaşımızla bir araya geldik. Sorunları, talepleri ve geleceği birlikte konuştuk. Elde edilen verileri analiz ettik. Dört ana sektöre yönelik ayrı ayrı raporlar hazırladık. Bu raporlar üzerinden yürütülebilir, somut ve takvime bağlanmış bir eylem planı oluşturduk."

        - "Zirve, bölgesel güçten küresel oyunculuğa geçişin adıdır"

        Toros, "Eylem Planı İzleme Tablosu" ile süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Mersin Ekonomi Zirvesi, bir toplantıdan ibaret değildir. Bu zirve, Mersin'in 'On İkinci Kalkınma Planı' ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna entegre olma iradesidir, bölgesel güçten küresel oyunculuğa geçişin adıdır. Önümüzdeki süreçte tüm paydaşlarımızla belirlenen eylemleri kararlılıkla takip edeceğiz. Zirveden çıkan önerileri ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere merkezi kurumlarla güçlü bir koordinasyon kuracağız. Yerel aktörlerle belirlenen önceliklerin adım adım hayata geçirilmesinin takipçisi olacağız."

        Programa, ilgili sektör paydaşlarının yöneticileri ve temsilcileri de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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