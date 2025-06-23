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        Mersin'de otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:44 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:44
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        Mersin'de otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 B 2377 plakalı otomobil, Palmiye Mahallesi'nde kaldırıma çıktıktan sonra hediyelik eşya satışı yapan iş yerinin camına çarptı.

        Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.

        Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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