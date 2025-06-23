Mersin'de otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 B 2377 plakalı otomobil, Palmiye Mahallesi'nde kaldırıma çıktıktan sonra hediyelik eşya satışı yapan iş yerinin camına çarptı.
Sürücünün yara almadığı kazada, iş yerinde hasar oluştu.
Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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