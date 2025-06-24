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        Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:50 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:50
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        Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        MERSİNAA- Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.R.K yönetimindeki 06 EY 1973 plakalı otomobil Çubukkoyağı Mahallesi'nde A.S'nin kullandığı 33 ASD 012 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü A.S. ile arkasında bulunan F.S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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