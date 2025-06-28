Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

        Mersin'in Mut ilçesinde yol kenarında otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:54 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin çarptığı kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Mut ilçesinde yol kenarında otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkisinde, aracını yol kenarına park edip inen Durmuş Şıkşık'a sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

        Kazayı görenlerin ihbarı bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şıkşık, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Osayi Samuel açıklaması!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Mersin'de olası orman yangınları için 5 helikopter ve 408 araç hazır
        Mersin'de olası orman yangınları için 5 helikopter ve 408 araç hazır
        Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları için hazırlık toplantısı
        Bozyazı'da Yaz Kur'an Kursları için hazırlık toplantısı
        Bozyazı'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bozyazı'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Mersinli doğa tutkunu gezilerinde topladığı 2 bin taşla koleksiyonunu zengi...
        Mersinli doğa tutkunu gezilerinde topladığı 2 bin taşla koleksiyonunu zengi...
        Erdemli'de futbol turnuvası başladı
        Erdemli'de futbol turnuvası başladı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı