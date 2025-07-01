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        Mersin'de metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 00:01 Güncelleme: 01.07.2025 - 00:01
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        Mersin'de metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi Örenköy mevkisinde, kullanılmayan eski bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın yerine ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisindeki metruk evden yükselen alevlere müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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