Mersin'de metruk evde çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yangın yerine ulaşan ekipler, ormanlık alan içerisindeki metruk evden yükselen alevlere müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Köseçobanlı Mahallesi Örenköy mevkisinde, kullanılmayan eski bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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