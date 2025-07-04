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        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:46 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:46
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        Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.E.G. (21) idaresindeki 33 N 6255 plakalı otomobil, Şehitishak Mahallesi'nde Merve Akbaş'ın (36) kullandığı 33 AUK 739 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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