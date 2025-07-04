Mersin'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.G. (21) idaresindeki 33 N 6255 plakalı otomobil, Şehitishak Mahallesi'nde Merve Akbaş'ın (36) kullandığı 33 AUK 739 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Akbaş yaşamını yitirdi.
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