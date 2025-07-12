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        Mersin Serbest Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:09
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        Mersin Serbest Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi
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        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

        Farklı sektörlerde 82'si yabancı 345 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nden ocak-haziran döneminde ABD, Irak, İran, İtalya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürün gönderildi.

        Firmaların yaptığı ticaretin yüzde 70'ini sınai, yüzde 30'unu tarım ürünleri oluştururken, gıda, kimya, demir-çelik en çok işlem gören ürün grupları olarak kayıtlara geçti.

        Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, tam kapasiteyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Bölgede 9 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını belirten Mum, küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen yılın ilk yarısında önemli ticaret hacmine ulaştıklarını ifade etti.

        Türkiye'nin faaliyete geçen ilk serbest bölgelerinden biri olarak önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Mum, şöyle konuştu:

        "Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalma görülmekle birlikte yıl sonunda bu farkın kapanacağını düşünüyoruz. Çünkü Mersin Serbest Bölgesi bulunduğu coğrafi konumu, mevcut yatırımların tamamlanmış olması, deniz yolu ulaşımındaki imkanlar ve kolaylıklar dolayısıyla cazip şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir."

        Edvar Mum, bölgenin coğrafi konum ve lojistik ağını iyi bir şekilde değerlendirdiğini vurguladı.

        Yatırımcılara uygun şartlar sunduklarını anlatan Mum, şunları kaydetti:

        "Mersin Serbest Bölgesi, Türkiye'deki 19 serbest bölge içerisinde en yüksek ticaret hacmi gerçekleştiren 2. serbest bölge olma konumunu sürdürmektedir. Yıl sonunda 3,7 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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