Mersin Serbest Bölgesi'nden yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin önemli dış ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Serbest Bölgesi'nde yılın ilk yarısında 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştirildi.

Farklı sektörlerde 82'si yabancı 345 firmaya ev sahipliği yapan Mersin Serbest Bölgesi'nden ocak-haziran döneminde ABD, Irak, İran, İtalya, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ürün gönderildi.

Firmaların yaptığı ticaretin yüzde 70'ini sınai, yüzde 30'unu tarım ürünleri oluştururken, gıda, kimya, demir-çelik en çok işlem gören ürün grupları olarak kayıtlara geçti.

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ Genel Müdürü Edvar Mum, AA muhabirine, tam kapasiteyle çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bölgede 9 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını belirten Mum, küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen yılın ilk yarısında önemli ticaret hacmine ulaştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin faaliyete geçen ilk serbest bölgelerinden biri olarak önemli görevler üstlendiklerini vurgulayan Mum, şöyle konuştu: