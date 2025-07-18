Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus'ta hayırseverin yaptıracağı cami ve Kur'an kursu için protokol imzalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılacak cami ve Kur'an kursu için protokol imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:24 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarsus'ta hayırseverin yaptıracağı cami ve Kur'an kursu için protokol imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'in Tarsus ilçesinde hayırsever vatandaş tarafından yaptırılacak cami ve Kur'an kursu için protokol imzaladı.

        Müftülüğün açıklamasına göre, hayırsever vatandaş Mustafa Kaplan tarafından Gaziler Mahallesi'nde yaptırılacak cami ve Kur'an kursu için Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, İlçe Müftüsü Murat Akçay ve Kaplan'ın katılımıyla Kaymakamlık'ta imza töreni düzenlendi.

        Kaymakam Akyüz, hayırsever aileye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Allah hayırseverimizin hayrını kabul etsin, hayırseverimizin sayısını arttırsın." ifadelerini kullandı.

        Müftü Akçay da yapılacak cami ve Kur'an kursuyla mahallenin hem manevi yapısına katkı sunulacağını hem de mahallede yaşayan vatandaşların ibadet ihtiyacının giderileceğini belirtti.

        Hayırsever Kaplan da böyle bir hayrı yapmasına vesile olanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Tarsus'ta üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
        Tarsus'ta üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı
        Silifke Adliyesi personeli için konut alımı yapılacak
        Silifke Adliyesi personeli için konut alımı yapılacak
        Terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat etti
        Terör örgütü üyeliğinden yargılanan eski basın müdürü beraat etti
        Mersin'de "PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanan belediye eski daire başkanına...
        Mersin'de "PKK üyeliği" iddiasıyla yargılanan belediye eski daire başkanına...
        Gülnar Belediyesi "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni i...
        Gülnar Belediyesi "İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi"ni i...
        Mersin'de fuhuş operasyonunda 19 tutuklama
        Mersin'de fuhuş operasyonunda 19 tutuklama