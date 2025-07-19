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        Anamur'da 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı

        Anamur Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:18
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        Anamur'da 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı
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        Anamur Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.

        Festival kapsamında Anamur Otogarı'nın yanında başlayan kortej yürüyüşü, Çavuşpınarı Parkı'nda sona erdi.

        Kortej boyunca görevliler, vatandaşlara festivale ilişkin broşür dağıttı, Anamur muzu ikram etti.

        Açılış töreninde konuşan Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, festivalin, ilçenin tanıtılması ve tarım ürünlerinin pazarlanmasında önemli rol oynayacağını söyledi.

        Çeşitli konser ve gösterilerin yapılacağı 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali, 20 Temmuz'a kadar 82 Sosyal Tesisleri'nde devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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