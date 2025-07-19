Anamur'da 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı

Çeşitli konser ve gösterilerin yapılacağı 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali, 20 Temmuz'a kadar 82 Sosyal Tesisleri'nde devam edecek.

Anamur Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.

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