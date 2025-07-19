Anamur'da 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı
Anamur Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.
Anamur Belediyesince bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali başladı.
Festival kapsamında Anamur Otogarı'nın yanında başlayan kortej yürüyüşü, Çavuşpınarı Parkı'nda sona erdi.
Kortej boyunca görevliler, vatandaşlara festivale ilişkin broşür dağıttı, Anamur muzu ikram etti.
Açılış töreninde konuşan Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, festivalin, ilçenin tanıtılması ve tarım ürünlerinin pazarlanmasında önemli rol oynayacağını söyledi.
Çeşitli konser ve gösterilerin yapılacağı 17. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali, 20 Temmuz'a kadar 82 Sosyal Tesisleri'nde devam edecek.
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