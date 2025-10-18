Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 21:17 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:17
        Stat:Mersin

        Hakemler:Fatih Tokail, Eren Öksüzler, Egemen Savran

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Engin Can Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Matur), Hodzic (Dk. 46 Bamgboye), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 85 Selimcan Temel), Rui Pedro, Strandberg (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Okoronkwo (Dk. 85 Ünal Emre Durmuşhan)

        Arca Çorum FK: İbrahim Sehic, Attamah, Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Eze), Pedrinho, Arda Hilmi Şengül, Samudio (Dk. 78 Semih Akyıldız), Oğuz Gürbulak (Dk. 78 Atakan Akkaynak), Üzeyir Ergün, Erkan Kaş (Dk. 86 Cemali Sertel), Oğulcan Çağlayan, Aleksic (Dk. 78 Ferhat Yazgan)

        Goller: Dk. 12 Yusuf Erdoğan, Dk. 25 Aleksic, Dk. 63 Samudio, Dk. 79 Atakan Akkaynak (Arca Çorum FK) Dk. 90+3 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 40 Strandberg, Dk. 50 Kilama, Dk. 68 Rui Pedro, Dk. 90+2 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor ), Dk. 56 Üzeyir Ergün (Arca Çorum FK)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

