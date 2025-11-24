Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 28 zanlıdan 10'u tutuklandı

        Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 20:26 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda yakalanan 28 zanlıdan 10'u tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de rüşvet ve kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldü.

        Özel gümrük müşavirliği firmalarından rüşvet aldığı iddia edilen 15 gümrük memuru ile suça karıştıkları öne sürülen 13 şirket sahibi ve çalışanına yönelik operasyon düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan 27'sini kentte, 1'ini Kocaeli'de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı, hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"

        Benzer Haberler

        Mersin'de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 10 tutuklama Yapılan aramalarda g...
        Mersin'de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 10 tutuklama Yapılan aramalarda g...
        Tarsus'ta engelli bireyin güvenliği için parke çalışması yapıldı
        Tarsus'ta engelli bireyin güvenliği için parke çalışması yapıldı
        Tarsus Belediyesi Büyükkösebalcı'da yol çalışmalarını tamamladı
        Tarsus Belediyesi Büyükkösebalcı'da yol çalışmalarını tamamladı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
        Anamur Kaymakamı Kemal Duru'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı
        Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi'nde Halil Vural güven tazeledi
        Türk Sağlık-Sen Mersin Şubesi'nde Halil Vural güven tazeledi
        Bozyazı'da vefat eden öğretmen kabri başında anıldı
        Bozyazı'da vefat eden öğretmen kabri başında anıldı