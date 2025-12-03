Silifke'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, çelenk sunuldu.
Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş, burada yaptığı konuşmada, engelliliğin sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren toplumsal bir konu olduğunu belirtti.
Ateş, engellilerin çağdaş bir toplumda ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerektiğini kaydetti.
Etkinlik, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.