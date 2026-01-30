AK Parti Bozyazı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Bozyazı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen programda teşkilat çalışmaları, yeni dönem hedefleri ele alındı. Toplantıya, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nurettin Nebati, Hasan Ufuk Çakır ve AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Bozyazı İlçe Başkanı Gökhan Zor ve partililer katıldı.

