Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:25 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde 47 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 makaron doldurma aparatı, 6 bin şeffaf sigara poşeti ve 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed ve ekonomi mesajı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        İran: ABD müzakere öncesi 4 şart öne sürdü
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Baraj yakınında korkutan görüntü!
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"
        "Türkiye dayanıklılığını koruyor"

        Benzer Haberler

        Mersin'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Mersin'de kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Motosiklet kazasında genç adam hayatını kaybetti
        Motosiklet kazasında genç adam hayatını kaybetti
        Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi
        Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi
        Akdeniz Belediyesi seralarda bitki üretimini arttırdı
        Akdeniz Belediyesi seralarda bitki üretimini arttırdı
        Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
        Mersin'de sis bulutu dronla görüntülendi
        Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Tarsus'ta refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı