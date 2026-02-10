Mersin'de sigara kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur ilçesinde kaçak sigara ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 47 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 makaron doldurma aparatı, 6 bin şeffaf sigara poşeti ve 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
