        Mersin'e bir nükleer güç santralinde çalışmaya gelen Rus kadın Müslüman oldu

        Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Rusya vatandaşı Victoria Ketova, Müslüman olarak "Amine" ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Silifke İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, NGS'ye çalışmak için Türkiye'ye geldikten sonra İslam hakkında araştırmalar yapan Ketova, bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi.

        İlçe Müftülüğüne başvuran Ketova için burada ihtida merasimi düzenlendi.

        İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, merasimde Kur'an-ı Kerim okudu ve Ketova'ya İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

        Ketova da şahitler huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Amine" ismini aldı.

        Müftü Doğru, Ketova'ya Diyanet İşleri Başkanlığının Rusça kitaplarını hediye etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

