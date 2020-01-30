Yakılarak öldürülen şahıs Bozyazı'da toprağa verildi

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Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürüldüğü öne sürülen Hasan Ercan (63), Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan İ.T. ve S.A. adlı kadınlarla birlikte 4 kişi gözaltına alınırken, Ercan'ın cesedi otopsi için gönderildiği Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Olayın nedeni henüz açıklanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MERSİN 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:17

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