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Mersin’de uçurtma uçurmak yasaklandı Mersin Valiliğinin aldığı yasak kararına uymayanlara adli işlem yapılacak, para cezası uygulanacak

İHA

– Mersin Valiliği, mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların, elektrik tellerine çarparak başta can güvenliğini tehlikeye atması olmak üzere yangın riskine, elektrik kesintilerine ve hava araçlarının uçuş güvenliğinin etkilenmesine neden olduğu gerekçesiyle kentte uçurtma uçurulmasını yasakladı. Yasak kararına uymayanlara adli ve idari işlem yapılarak para cezası uygulanacağı bildirildi.

Mersin’de uçurtma uçurmak yasaklandı Mersin Valiliğinin aldığı yasak kararına uymayanlara adli işlem yapılacak, para cezası uygulanacak

– Mersin Valiliği, mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların, elektrik tellerine çarparak başta can güvenliğini tehlikeye atması olmak üzere yangın riskine, elektrik kesintilerine ve hava araçlarının uçuş güvenliğinin etkilenmesine neden olduğu gerekçesiyle kentte uçurtma uçurulmasını yasakladı. Yasak kararına uymayanlara adli ve idari işlem yapılarak para cezası uygulanacağı bildirildi.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamayla kentte uçurtma uçurulmasının yasaklandığı bildirildi. Mersin Valisi Ali İhsan Su imzasıyla yayınlanan kararda, yasağın gerekçeleri sıralandı.
Yasak kararında, vatandaşların günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğunun kamu idarelerine ait olduğunu belirtildi. Bu çerçevede, son zamanlarda uçurtma uçurmayla ilgili meydana gelen sıkıntılara dikkat çekilen kararda, “Son zamanlarda bazı mahallelerde yoğun ve kontrolsüz şekilde uçurulan uçurtmaların elektrik tellerine çarpması veya takılması nedeniyle elektrik kesintisi ve elektrik arızalarına sebebiyet vererek hem vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu hem de solunum cihazı gibi bazı tıbbi cihazlara bağlı hastalar başta olmak üzere birçok vatandaşımızı mağdur ederek elektrikli cihazlara zarar verdiği ilgili idareler tarafından bildirilmektedir. Ayrıca, uçurtmaların elektrik tellerine çarpması ve dolanması nedeniyle yangın riskini artırdığı, hava araçlarının iniş ve kalkışlarında uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu bilinen bir gerçektir. Bu nedenle kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile can ve mal güvenliğinin sağlanması, elektrik altyapısının korunarak elektrik kesintilerinin en aza indirilmesi ile uçuş güvenliğinin sağlanması adına, vatandaşların ikamet ettiği ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde uçurtma uçurulması 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine göre yasaklanmıştır” denildi.

Yasağa uymayanlara adli işlem ve para cezası
Kararda, yasak emrine uymayanlar hakkında, ‘Emre Aykırı Davranış’ fiilini düzenleyen 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 32/1’inci maddesi gereğince kaymakamlıklar tarafından yaptırım uygulanacağı kaydedilerek, “Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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