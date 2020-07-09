Mersin´in saklı güzelliği: Sunturas Şelalesi

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in merkez Toroslar ilçesinin saklı güzellik Sunturas (Santa Iras) Şelalesi, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin adresi oluyor.

Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca Mahallesi´nden doğan suyun saniyede 400 metreküp debiyle 40 metrelik bir uçurumdan düştüğü Sunturas Şelalesi, yılın her döneminde doğaseverleri ağırlıyor. Doğa tutkunları, gezginler ve meraklı vatandaşların ziyaret ettiği şelale, yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklığının nemle birleşmesi ile yaklaşık 40 dereceyi bulan kentte şelaleye gelenler, gizli kalmışlığının kendilerini bölgeye çektiğini dile getirerek, hayran kaldıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2020-07-09 09:46:12



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