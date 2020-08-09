Şifa kaynağı böğürtlen 10 TL'den alıcı buluyor



Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'de insan sağlığı için son derece faydalı, mineral ve vitamin kaynağı bakımından oldukça zengin olan böğürtlen meyvesinin yetiştiği tek bahçe, Silifke'de bulunuyor. Hasadı yaklaşık 2 ay süren böğürtlen, gerek aroması gerekse ürün kalitesiyle dikkat çekerken kilosu ise 10 TL'den alıcı buluyor.

2003 yılından bu yana Akdeniz bölgesinin tek böğürtlen üreten çiftçisi Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Güngör, bu yıl 8 dönümlük böğürtlen bahçesinden yaklaşık 32 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Sıcak yaz günlerinde nemin de yüksek olmasıyla birlikte hasadın zorlukla yapıldığını anlatan Güngör, böğürtlenin şifa dağıtan bir meyve olduğu belirtti.

'KORONAVİRÜSE KARŞI VÜCUDU KORUDUĞU BİLİNİYOR'

Geçen yıl kilosunu 8-9 lira arasında sattığı böğürtleni bu yıl 10 liradan satışa sunduğunu belirten Güngör, "Ben bu ürünü sadece gelir kapısı olarak üretmiyorum. Hem şifa dağıtıyor hem de insanlara ekmek kapısı oluyor. Halk arasında koronavirüs hastalığına karşı vücudu koruduğu biliniyor. Türkiye´nin pek çok yerinden insanlar arıyor ve bu meyveden istiyor. Fakat ben toptan sattığım için maalesef ki gönderemiyorum. Çok derdin dermanı olan bu meyvemizi yiyen bir daha istiyor. Pek çok insan bahçemize gelerek buradan alıp gidiyor. Şekere ve bağırsak sorunu olanlara da çok iyi geldiği söyleniyor. Yanımızda çalışanlar bile bu sıcakta sadece meyveden yemek ve şifa almak için geldiklerini söylüyorlar" dedi.

'AKDENİZ İKLİMİNE ÇOK UYGUN'

Akdeniz bölgesinde tek bahçenin kendisinin olduğunu, geçmiş yıllarda birkaç üreticinin daha dikimini gerçekleştirdiğini fakat sıcak havada hasadın zor olmasından dolayı üreticiliği bıraktıklarını ifade eden Güngör, "Bu meyvenin iklimi bölgemize uygun. Günümüzde havalar gün geçtikçe tropik iklime göre ürünler yetiştirmeye müsait duruma geldi. Ben de bu nedenle böğürtlen üretmekten oldukça memnunum" diye konuştu.

'RAF ÖMRÜ 1 HAFTAYI BULUYOR'

Güngör, gıda sanayisinde kullanılan böğürtlenin cinsinden dolayı kalitesinin dikkat çektiğini, tanesinin 40-50 grama geldiğini belirtirken, raf ömrünün de 1 hafta olduğunu kaydetti. Ürünü soğuk hava deposunda koruduğunu ve sonrasında satışa sunduğunu anlatan Güngör, meyvenin dondurma ve reçellerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Bahçede çalışan kadın işçiler ise böğürtlen işçiliği yapmaktan oldukça mutlu olduklarını, gerek ekmek kapısı gerekse şifa deposu görevi yapan meyvenin sıcağa rağmen toplamasının çok zevkli olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-08-09 10:01:55



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