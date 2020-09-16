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Başkan Seçer, evden işe bisikletle geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında evden işe bisikletle geldi

İHA

Başkan Seçer, evden işe bisikletle geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında evden işe bisikletle geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında evden işe bisikletle geldi. Başkan Seçer, 8 kilometrelik bir parkurun ardından taş bina önünde yaptığı açıklamada Mersin’e 2021 yılında 100 kilometrelik bisiklet yolu kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Çevre dostu ulaşım modellerinin yaygınlaştırılması ve bireylerin motorlu taşıtlar yerine alternatif ulaşım araçlarını tercih etmeleri amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Seçer’in yanı sıra belediye bürokratları ile kentteki bisiklet dernekleri ve bisiklet aktivistleri de katıldı. 8 kilometrelik parkur, Polis Evi önünden başladı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinden sürdü. Seçer ve bürokratlar, Büyükşehir Belediyesinin sahilde vatandaşlara hizmet veren KentBis bisikletlerini kullandı. Seçer, hareketin insana her alanda fayda sağlayan ve insan sağlığıyla doğrudan ilişkisi olan bir eylem olduğunu kaydetti. Her sabah düzenli spor yaptığını ve bunun kendisini iyi hissettirdiğini vurgulayan Seçer, “Hem ruhsal açıdan hem bedenen gayet kendimi iyi hissediyorum. Zaten yaşamımız da son derece yoğun ve hareketli olduğu için açıkçası bunu vücudumda, fizyolojimde hissedebiliyorum. Tabii ki tüm vatandaşlarımıza bu anlamda da daha hareketli bir yaşamı tavsiye ediyoruz. Bakın pandemi sürecini yaşıyoruz. Uzmanların da daha çok hareketli olmanın vücuda direnç kazandıracağı, pandemiye karşı daha dirençli olunabileceği konusunda uyarıları var” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak spor yapan vatandaşlara da destekler sunduklarını belirten Seçer, “Spor öğretmenlerimiz ile sabah ve akşam saatlerinde spor yapan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Onlara hem sabah hem akşam saatlerinde parklarda spor hareketleri yaptırıyoruz” diye konuştu.
Sahil şeridi üzerinden belirlenen güzergah üzerinde spor yapan, balkon ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlar da kimi zaman alkışla kimi zaman da el sallayarak etkinliğe destek sundu. Seçer, etkinliğin son derece anlamlı ve güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, "İş yerine yani belediyeye bisikletle geldik. Daire başkanları vardı, vatandaşlar vardı, arkadaşlarımız vardı. Bisiklet meraklıları, bisiklet aktivistleri, hep beraber geldik. Gayet de güzel, 8 kilometrelik bir parkurdu. Sahilden geldik. Bisikletle gelirken Mersin’in çok daha güzel bir kent olduğunu görebiliyorsunuz. Daha iyi inceleme fırsatınız oluyor. Bisiklet sporu gerçekten çok güzel bir spor. Yapan insanlar bunu bilir ama yapmayanlara da duyurmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Bisiklet yollarını son derece önemsediklerini de dile getiren Seçer, “Bizim şu anda kentimizin yaklaşık olarak 17.6 kilometrelik bisiklet yolu var ama böyle kalmayacak. Şu anda arkadaşlarımız önemli çalışmalar yapıyor. Soli başlangıç noktası olmak üzere, ilk etapta Tren Garı’na kadar, daha sonra İstiklal Caddesinin tek yöne evrilmesinden sonra 24 kilometrelik bir parkur hazırlığı var. Çok kısa sürede onun inşası başlayacak. Güzel bir bisiklet yolu kazanacak Mersin. Yine Mersin merkez kuzey akslarıyla doğubatı aksını bağlayacak çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Şu anda Tarsus’ta toplamda 30 kilometrelik bir parkur çalışmamız var. Bunun 4 kilometresi kültür gezileri için Çardak Kavşağı dediğimiz Üzümlü Kavşak’tan, Nusret Mayın Gemisi’nden Kleopatra Kapısı’na oradan Atatürk Parkı’na doğru bir güzergah çalışması" dedi.
Seçer, 73 yeni otobüs alımıyla çevre dostu yakıtları tercih ettiklerini de belirterek, “Bizim tabi toplu taşımayla ilgili uygulamalarımızda da emisyonu düşünerek bazı yeni projeksiyonlarımız var. Örneğin 73 yeni otobüs alımı yapıldı. Bunlar CNG yakıt yani doğalgaz. Daha çevre dostu. Bütün bunları önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde bu anlamda daha güzel bir Mersin yaratacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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