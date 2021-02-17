Karda mahsur kalan yaşlı çift, belediye ekiplerince kurtarıldı Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan yaşlı çift, Toroslar Belediyesi ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı

Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan yaşlı çiftin, Toroslar Belediyesi ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık merkezine gitmek üzere yola çıkan 74 yaşındaki Mehmet Sami Kalaycı, eşi Saniye Kalaycı (73) ve kızları Cemile Kalaycı, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Gözne ve Darısekisi mahalleleri arasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Kalaycı ailesi, Toroslar Belediyesi ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Yaylalarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren acil afet ekibi ise ailenin yanına kısa sürede gelerek sağlık merkezine ulaşmalarını sağladı.

"Toroslar Belediyemizden Allah razı olsun"

Anne ve babasını sağlık merkezine götürürken karla kapanan yolda ilerlemekte zorluk yaşayan Cemile Kalaycı, belediye ekibinin kısa sürede yanlarına gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Belediye ekipleri tarafından sağlık merkezine ulaştırılan Mehmet Sami Kalaycı ve eşi Saniye Kalaycı, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, "Sağlık merkezine gidiyorduk. Kar yağışı bir anda artınca yolda mahsur kaldık. Belediyemizi aradık ve anında ekiplerini yönlendirdiler. Toroslar Belediyemizden Allah razı olsun" dedi.

Kalaycı ailesi, sağlık merkezindeki tedavilerinin ardından belediye ekiplerince evlerine ulaştırıldı.

"Ekiplerimiz 24 saat görevde"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Kalaycı ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, Toroslar Belediyesi Acil Afet ekibinin 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halinde çalıştığını söyledi. "Özellikle yağışın yoğun olduğu yüksek kesimlerde yaşayan hemşehrilerimizin sorunsuz bir kış mevsimi yaşamalarını istiyoruz. Ekiplerimiz, herhangi bir afet durumuna karşı her an hazır" diyen Yılmaz, "Yaylalarımızda etkisini gösteren kar yağışına karşı iş makinelerimizle ulaşıma kapanan yolları açmanın yanı sıra yolda mahsur kalan hemşehrilerimizin de imdadına koşuyoruz. Toroslar Belediyesi olarak amacımız, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

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