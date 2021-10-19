Mersin'de 11 terör şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Binlerce ortak var! İBB'nin yeni taksi planı ne?

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övüp destekleyici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra Mersin'e gelip, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, üyelerini, eylem ve faaliyetlerini övüp destekleyici paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla bazı şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, 15 Ekim'de sabah saatlerinde düzenledikleri eş zamanlı baskınla 4'ü kadın, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-10-19 11:37:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.