        Mersin İmsakiye 2026 - Mersin'de iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İftar saati ve teravih saatleri (Diyanet Ramazan İmsakiyesi)

        Mersin İmsakiye 2026: Mersin'de ilk iftar vakti ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

        İslamiyette, '11 ayın sultanı' olarak adlandırılan Ramazan ayının başlamasıyla Mersin imsakiye takvimi de araştırılmaya başlandı. Diyanet tarafından açıklanan takvim ile Mersin sahur ve iftar saatleri belli oldu. Mersin Ramazan imsakiyesi içinde imsak vakti ayrıntıları yer alırken, gün boyunca devam eden oruç ibadeti, Mersin iftar vaktinin gelmesiyle tamamlanacak. İşte, 2026 Mersin iftar ve sahur saatleri…

        Giriş: 19.02.2026 - 15:43 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:43
        1

        2026 Mersin imsakiye takvimi yayımlandı ve sahur vakti ile iftar vakti saatleri belli oldu. Ramazan coşkusu sofralarda yerini alırken, oruç ibadeti imsak vaktiyle başlayacak ve iftar saatlerinde sona erecek. Ardından, yatsı sonrası teravih idrak edilecek. İşte 2026 Mersin iftar ve sahur saatleri ve Mersin Ramazan ayı imsakiyesi

        2

        MERSİN İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

        Diyanet Mersin İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.59'da bitiyor.

        İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.32 olarak açılacak.

        Teravih namazı, yatsı ezanı 19.47'de okunduktan sonra kılınacak.

        20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.58 olacak.

        MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar

        4

        MERSİN İMSAKİYE 2026

        Mersin'in farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Mersin İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Mersin Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.

        Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar; diğer ilçeleri ise Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut.

        Tüm Mersin ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.

        MERSİN RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR? ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

        Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:

        Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

        Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)

        Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

        Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
