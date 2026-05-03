Mersin Limanı Avrupa'ya bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi Tarsus Şehir Geçişi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Mersin'imizden başlayıp Gaziantep'e kadar giden 312 kilometrelik bir hızlı demiryolu hattından bahsediyoruz. Hem kuzeye doğru hem doğuya doğru, devamını da planladık.” dedi.

Projenin Tarsus merkezinden geçen bölümü hakkında da açıklamada bulunan bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Demiryolumuz esasında şehrimizi bir anlamda ikiye bölen bir yapıya sahip. Daha çok hemzemin geçitlerin bulunduğu bir bölge. Biz burada yaptığımız değerlendirmede, hem şehrin içerisinde insanımız bavuluyla beraber yürüyüp istasyona gitsin oradan trene binsin hem de mümkün olduğu kadar hayatı bölmesin düşüncesiyle, 2 bin 400 metrelik bir bölümü tamamen yer altına alarak, üstündeki kesimi hayatın bütünleşmesine, sosyal faaliyetlerinin yapılmasına imkân sağlayacak bir alan haline getirmiş olduk.”

Söz konusu hizmetle beraber 90-100 bin metrekarelere varan bir alanı kazandıklarına dikkati çeken Uraloğlu, söz konusu yatırımın kıymetli bir imalat olduğunu söyledi.

Mersin'de bütün ulaşım modlarında çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Demiryolunda inşallah Mersin'le Adana arasını bu senenin sonunda bitirerek önümüzdeki senenin ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu, projenin aynı zamanda kuzeye doğru da gideceğini, mevcutta bir hattın olduğunu dile getirerek “Aksaray-Ulukışla Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” açıklamasında bulundu.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi sadece bölgesel bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda Türkiye’yi uluslararası lojistik ağlara entegre edecek stratejik bir koridorun parçası olacak.

Söz konusu hat, ilerleyen süreçte Ovaköy üzerinden Basra Körfezi’ne kadar uzanan Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacak. Bu entegrasyonla birlikte, Faw Limanı’na gelen yükler Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak; Mersin Limanı ise bu sürecin Akdeniz’e açılan en önemli lojistik kapılarından biri olarak öne çıkacak.

200 km hıza uygun inşa edilen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşıması öngörülüyor.