Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 tutuklama
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik Mersin, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasa dışı bahis sisteminde para transferi ve hesap temini gibi faaliyetlerde bulunduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı
BAHİSLE MÜCADELE ÇALIŞMASI YAPILDI
AA'daki habere göre; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin "internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama", "yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına karıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerine farklı banka ile kripto varlık hesapları açtıkları ve telefon hattı temin ederek yasa dışı bahis suçu işlediklerini tespit eden ekipler, Mersin, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
25 KİŞİ TUTUKLANDI
Yasa dışı bahis panelini kontrol ettikleri ve para nakline aracılık yaptıkları da belirlenen 25 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.