Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Mersin Spor'da Carles Duran dönemi - Basketbol Haberleri

        Mersin Spor'da Carles Duran dönemi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'da başantrenörlük görevine Carles Duran Ortega getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:37 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Carles Duran dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'da başantrenörlük görevine Carles Duran Ortega'nın getirildiği duyuruldu.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Carles Duran Ortega'nın, başantrenör olarak görevine başladığı belirtildi.

        Carles Duran Ortega'nın İspanya'da önemli kulüplerinde farklı seviyelerde görev aldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Duran, disiplinli çalışma anlayışı, oyuncu gelişimine verdiği önem ve takım organizasyonundaki yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Lig ve kupa organizasyonlarında edindiği tecrübeyle kulübümüzün hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Carles Duran Ortega'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

        Hafif ticari araç Zap Suyu'na yuvarlandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu