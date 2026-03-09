Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin 913 TL ceza

        Mersin’de denizi kirleten gemiye 13 milyon 187 bin 913 TL ceza

        Mersin Limanı'nda demirli bir geminin kirli balast deşarjı EGDS ile tespit edildi; 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası kesildi, gemi rıhtımda bağlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 22:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirli balasta rekor ceza
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'de Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Limanı’na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen ‘Elektronik Gemi Denetleme Sistemi’ (EGDS) ile kirliliğe müdahale edilerek, denizi kirleten gemilerin engellenmesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak EGDS tarafından yapılan tespit sonucunda, Mersin Limanı’na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri koruma konusunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

        Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttükleri denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacaklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” açıklamasında bulundu.

        7 YILDA 99 GEMİYE 360 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

        Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL tutarında ceza kesildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir"

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" (İHA)

        #Mersin gemi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız!
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı