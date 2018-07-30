Mali Müşavir Ahmet Gencay, alternatif ürün arayan bölge çiftçisine yeni bir kapı açtı. Gencay, 2006 yılında fidanlarını yurt dışından getirttiği, halk arasında 'ejder meyvesi' olarak bilinen 'dragon fruit' üretimine başladı. Anmet Gencay, 9 dönümlük serasında hem ejder meyvesi yetiştiriyor hem de fidanlığında fide yetiştirerek satışını yapıyor.
İHA'da yer alan habere göre; Gencay, başta Mersin, Adana, Hatay olmak üzere Antalya'ya kadar birçok çiftçiyi ejder meyvesi ile tanıştırdı. Halen merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'ndeki serasında kendi imkanları ile 'ejder meyvesi' yetiştiren Ahmet Gencay, 12 yıllık uğraşının hem maddi hem de manevi anlamda karşılığını aldığını belirtti. Gencay, şöyle dedi:
"Ejder meyvesi ile önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa pazarına hakim olacağımız inancındayım. Bu ürününün Türkiye'de millileştirilmesine çaba gösteren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü bu meyve dünyanın en pahalı meyvesidir. Dünyada hangi ülkeye giderseniz gidin Türk parası karşılığı 45-50 TL'dir. Bu konuda ileriki yıllarda en büyük rakibimiz İsrail görülmektedir. Ancak biz bu konuda, ben ve ortağım 40, diğer arkadaşlarla birlikte bölgede 80 bahçe yaptık. Bu 80 bahçenin birleşimi sağlandığında tüm Avrupa ülkelerine yapacağımız ihraçla Türkiye'nin bir numara olacağına inanıyorum."
'TÜRK ÇİFTÇİSİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK'
Ejder meyvesinin gelecekte Türk çiftçisinin kaderini belirleyeceğini ileri süren Gencay şöyle konuştu:
"Bu meyve, Akdeniz çiftçisine yeni bir kapı açtı. Zamanla büyüyüp gidecektir. Çünkü Uzakdoğu'da bu meyve ile ev hanımları, süs bitkisi yetiştiricisi olarak teşvik edilmiştir. Meyve şu anda o ülkelerin ekonomisine de büyük bir katkı veriyor. Bu konuda ülkemizin büyük bir şansı var. Uzakdoğu'da meyve bittiğinde, Türkiye'de meyve hasadına başlıyoruz. Bu nedenle Türk üreticileri olarak Avrupa pazarında şansımız ve gücümüz olacak. Buna inanıyorum. Bu inançla da bugüne kadar uğraştım. 12 yıldır emek verdim, güç sarf ettim. Meyve B vitamini yönünden de adeta ecza deposu gibi. Sadece bununla da değil kalsiyum, C vitamini anlamında da çok zengin bir meyvedir."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.